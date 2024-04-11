Мобилизуют ли студентов, аспирантов, преподавателей
11 апреля 2024, 19:28Читати новину українською
Источник:Министерство образования и науки Украины
11 апреля Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект о мобилизации номер 10449. В документе определили и правила относительно получения отсрочки.
В министерстве образования и науки Украины разъяснили основные аспекты, касающиеся студентов, аспирантов и работников сферы образования. В частности, уточнили, будут ли иметь такие лица право на отсрочку.
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Мобилизуют ли студентов, аспирантов, преподавателей в 2024 году
В МОН сообщили, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации на особый период:
- студенты училищ, колледжей и ЗВО, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что выше ранее полученного;
- аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
Также на особый период не подлежат мобилизации:
- научные и научно-педагогические работники с ученой степенью, которые работают в вузах и колледжах, в научных учреждениях и организациях;
- педагоги колледжей, училищ и школ.
Рада приняла законопроект о мобилизации: основное
- 283 народных избранника 11 апреля согласовали во втором чтении законопроект о мобилизации.
- Что в целом изменилось для украинцев, читайте по ссылке.
- Почему из закона исключили норму о демобилизации, узнаете здесь.