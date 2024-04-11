Мобилизуют ли студентов, аспирантов, преподавателей

11 апреля 2024, 19:28
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Источник:

Министерство образования и науки Украины

11 апреля Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект о мобилизации номер 10449. В документе определили и правила относительно получения отсрочки.

В министерстве образования и науки Украины разъяснили основные аспекты, касающиеся студентов, аспирантов и работников сферы образования. В частности, уточнили, будут ли иметь такие лица право на отсрочку.

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Мобилизуют ли студентов, аспирантов, преподавателей в 2024 году

В МОН сообщили, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации на особый период:

  • студенты училищ, колледжей и ЗВО, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что выше ранее полученного;
  • аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Также на особый период не подлежат мобилизации:

  • научные и научно-педагогические работники с ученой степенью, которые работают в вузах и колледжах, в научных учреждениях и организациях;
  • педагоги колледжей, училищ и школ.
Обратите внимание! Отсрочка от мобилизации действует при условии, если вышеупомянутые работники трудоустроены по основному месту работы в соответствующих учреждениях или учреждениях не менее чем на 0,75 ставки.

Рада приняла законопроект о мобилизации: основное

Автор: Марія Волошин