Студент получил повестку: что делать, если есть отсрочка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация после нападения России. Повестки могут получить даже студенты.

Все же большинство из них имеют отсрочку от мобилизации. Однако это не означает, что повестки они не получат.

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Что делать студенту, если получил повестку

Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, что делать студентам, получившим повестку, но имеющим отсрочку.

Он советует сразу уведомить центр комплектования и социальной поддержки о том, что у вас есть отсрочка. При этом вы должны послать письменное заявление в ТЦК и СП с уведомлением.

К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении,

– уточнил юрист.

При этом предупредил: может случиться так, что военком не захочет принимать ваше заявление. В таком случае следует отправить ее вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации.

В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие то, что вы учитесь в высшем учебном заведении по дневной форме. Это поможет защитить ваши права,

– подчеркнул Кравец.