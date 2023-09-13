Студентов в Украине могут мобилизовать: когда и что делать, если пришла повестка
Источник:ICTV
В Украине продолжается военное положение и мобилизация. У студентов в Украине есть отсрочка, но не у всех.
Кого из студентов могут призвать в армию и что делать, если пришла повестка, читайте дальше.
Смотрите также "Не могу воевать": в Киеве мужчины старше 35 лет активно вступают в вузы
Действует ли отсрочка от мобилизации для студентов
Юрист Ростислав Кравец рассказал: студенты имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так что не призовут служить таких соискателей образования:
- студентов училищ;
- студентов колледжей и вузов;
- ассистентов-стажеров;
- аспирантов и докторантов.
Когда студента могут мобилизовать
Студенты при этом должны помнить: отсрочка от мобилизации действует только на период обучения. Но их могут мобилизовать в такое время:
- после окончания колледжа и перед поступлением в вуз;
- после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;
- после окончания ЗВО перед поступлением на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.
Если такие абитуриенты получили в это время повестку, они должны служить.
Смотрите также Обучение подождет: министр образования поддержал отмену отсрочки для определенных студентов
Что делать студенту, получившему повестку
Если имеющий отсрочку студент получил повестку, адвокат советует сразу сообщить центр комплектования и социальной поддержки о наличии такой отсрочки.
Следует сразу отправить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении,
– уточнил Кравец.
Если военком не хочет принимать заявление, адвокат советует послать его вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации. В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие, что вы учитесь в ЗВО на дневной форме. Это поможет защитить ваши права, добавляет адвокат.