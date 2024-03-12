Вениславский рассказал, кого из студентов мобилизуют

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Призвать на службу могут даже студентов.

Однако не всех. Нардеп и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, кто потеряет право на отсрочку от мобилизации.

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Кого из студентов могут мобилизовать

Вениславский отметил, что в новом законопроекте, который готовят ко второму чтению, не предусмотрели права на отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.

Украинцам сохранят право на отсрочку от мобилизации во время получения высшего образования, однако возможность для злоупотреблений, которыми пользуются уклонисты, устранят,

– подчеркнул нардеп.

Речь идет о случаях, когда человек призывного возраста получает второе или третье, четвертое высшее образование.

Мы сохраняем право на отсрочку. И это решение для получения последовательного образования: среднеспециальное, предвысшее, высшее и магистерское, а также аспирантура. Если последовательно человек идет по этим ступеням образования, он сохраняет право на отсрочку от призыва,

– говорит народный избранник.

Он при этом напомнил, что в Украине бесплатно можно получить первое высшее образование и последующие последовательные степени. Второе высшее образование другого профиля – по контракту.

Вениславский также отметил, что после 24 февраля 2022 года отдельные вузы брали на контракт практически всех желающих.

Фактически человек за 20 тысяч гривен получал отсрочку от призыва на мобилизацию. Мы это перекрываем,

– резюмировал нардеп.