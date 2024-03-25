Минобразования составит список университетов, способствующих уклонистам

Иностранные вузы открыли ряд факультетов, где украинские мужчины призывного возраста "покупали право" на отсрочку. Студенты этих ЗВО смогут получить отсрочку от мобилизации, но есть один момент.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. И добавил, что такое решение Комитет принял при обсуждении поправок к мобилизационному законопроекту.

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Вениславский говорит: право на отсрочку от мобилизации оставили для соискателей всех уровней образования.

Это касается граждан, которые учатся в иностранных учебных заведениях. Но есть нюанс. Министерство образования должно сформировать перечень зарубежных вузов таким образом, чтобы отсеять те, которые создают "лазейки" для избежания мобилизации гражданами Украины,

– сообщил нардеп.

И рассказал, что в течение 2022 – 2023 годов иностранные образовательные учреждения открыли ряд факультетов, где условно, платя за обучение 1 тысячу долларов, украинские мужчины "покупали право" на отсрочку от мобилизации.

Также недавно Комитет вернул право на отсрочку от призыва для аспирантов бюджетной и контрактной форм обучения.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

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