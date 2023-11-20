Отсрочку для студентов, получающих уже не первое образование, хотят отменить

Нардепы готовят крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы в Украине. Изменения предусмотрели и для студентов вузов и колледжей, получающих уже не первое образование.

Нардепка Марьяна Безугла рассказала о планируемых изменениях в порядке предоставления отсрочки от призыва студентам колледжей и вузов. Она напомнила, что сейчас у таких лиц есть отсрочка от мобилизации.

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Отсрочку для части студентов вузов и колледжей хотят отменить

Речь, конечно, о тех студентах, которые получают образование на дневной или дуальной форме обучения.

Так, нардепка заявила, что количество желающих получать образование во время действия военного положения увеличилось в 2 – 3 раза. Она уточнила, что причиной является не только желание повысить свой профессиональный уровень, но и попытка избежать призыва на военную службу.

Изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования,

– уточнила Безуглая.

Отметим, что недавно нардепка Наталья Пипа рассказывала, что в ВРУ готовят новый законопроект, который будет регулировать вопрос получения второго высшего образования мужчинами призывного возраста.

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Попытки отменить право части студентов на отсрочку: главное