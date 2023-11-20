Отсрочку для студентов, получающих уже не первое образование, хотят отменить

20 ноября 2023, 13:16
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Марьяна Безугла

Нардепы готовят крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы в Украине. Изменения предусмотрели и для студентов вузов и колледжей, получающих уже не первое образование.

Нардепка Марьяна Безугла рассказала о планируемых изменениях в порядке предоставления отсрочки от призыва студентам колледжей и вузов. Она напомнила, что сейчас у таких лиц есть отсрочка от мобилизации.

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Отсрочку для части студентов вузов и колледжей хотят отменить

Речь, конечно, о тех студентах, которые получают образование на дневной или дуальной форме обучения.

Так, нардепка заявила, что количество желающих получать образование во время действия военного положения увеличилось в 2 – 3 раза. Она уточнила, что причиной является не только желание повысить свой профессиональный уровень, но и попытка избежать призыва на военную службу.

Изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования,
– уточнила Безуглая.

Отметим, что недавно нардепка Наталья Пипа рассказывала, что в ВРУ готовят новый законопроект, который будет регулировать вопрос получения второго высшего образования мужчинами призывного возраста.

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Попытки отменить право части студентов на отсрочку: главное

  • В Украине многие мужчины, которым уже более 30 лет, решили получать второе и даже третье высшее образование.
  • Нардепы заявили, что большинство из них таким образом хотят избежать призыва в армию.
  • Отметим, что студенты вузов и колледжей, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку.
  • Так, в ВРУ зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования. Однако его не приняли.
  • В то же время NGL.media провели расследование и сообщили, что в 2022 году возможность получить легальную отсрочку от мобилизации использовали около 85 тысяч мужчин призывного возраста. В этом году – около 110 тысяч.
  • В ВСУ также уточнили, какие категории студентов подпадают под мобилизацию.
Автор: Марія Волошин