Мобилизация студентов: какую отсрочку и кому теперь будет предоставлять государство
Источник:NV
Студенты, учащиеся на дневной и дуальной форме, имеют отсрочку от мобилизации. Однако власти могут лишить часть из них такой опции.
Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий ответил на вопрос о том, какую отсрочку от мобилизации и каким студентам теперь будет предоставлять государство.
Смотрите также Может получить повестку: как студенту подтвердить право на отсрочку
Какую отсрочку от мобилизации и кому из студентов будет предоставлять государство
Чиновник отметил: на этот вопрос можно будет ответить после того, как нардепы ВРУ рассмотрят соответствующие законопроекты (об отмене отсрочки определенной категории студентов; в частности, говорится о мужчинах старше 30 лет и получающих второе, третье непоследовательное высшее образование – 24 Канал) .
Винницкий при этом рассказал, что Раде предлагают – и это поддерживает Минобразования – предоставлять отсрочку от мобилизации тем студентам-мужчинам, которые поступают на более высокий уровень образования, чем тот, который у них уже есть.
Если у вас есть диплом магистра или специалиста, который приравнивается к магистра, и вы поступаете на еще одного магистра, вы имеете право на него поступить. Но это не гарантирует вам отсрочку от мобилизации. Если у вас есть диплом магистра и вы поступаете в аспирантуру, то есть,
– заявил заместитель главы МОН.
И добавил, что так же предоставят отсрочку бакалавру, который поступит в магистратуру. Такое предложение, по словам Винницкого, сейчас находится на рассмотрении парламента.
Смотрите также Могут ли мобилизовать студента, который получает второе высшее образование
Кому из студентов могут отменить право на отсрочку
- В вузах нашего государства сейчас получает образование немало мужчин, которым уже более 30 лет.
- Это может быть их уже второе или третье высшее образование.
- Власти заявляли о намерении отменить таким лицам право на отсрочку.
- Они заявляют, что таким образом эти мужчины избегают мобилизации.
- В ВРУ при этом анонсировали подготовку законопроекта, который может изменить ситуацию.