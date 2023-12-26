Правительство предлагает Раде отменить отсрочку от мобилизации части студентов

Украинское правительство предлагает Верховной Раде отменить право на отсрочку от мобилизации части студентов. Речь идет, в частности, о тех, кто получает повторное высшее образование.

Об этом говорится в законопроекте №10378. Документ 25 декабря был зарегистрирован в ВРУ. Он предполагает изменения в мобилизации.

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Правительство предлагает Раде отменить отсрочку части студентов

В соответствии с проектом закона, отсрочку получат студенты училищ, колледжей и вузов, обучающиеся на дневной или дуальной форме. При этом, что важно, получают уровень образования, который выше ранее полученного по одной специальности (профессии).

Так, отсрочку не будут предоставлять тем, кто получает повторный уровень образования. К примеру, вторично получает образование бакалавра или магистра.

Также право на отсрочку оставят ученым и преподавателям учебных заведений, если они работают на полную ставку.

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