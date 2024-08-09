Есть ли право на отсрочку, если отчисленный с бакалавриата возобновился или снова поступил

Студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако, не все.

Может ли получить отсрочку военнообязанный, которого отчислили из бакалавриата, а сейчас возобновился или поступил снова – объяснил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Читайте также В Минобороны рассказали, кто из студентов будет иметь отсрочку в 2024 году

Имеет ли право на отсрочку отчисленный из университета

Чиновник напомнил, что во время действия военного положения в контексте законодательства о мобилизации в Украине действуют ограничения на отсрочку, которые касаются последовательности образовательных уровней.

Если лицо уже имеет бакалаврскую степень или поступило когда-то на бакалавриат и было отчислено, а сейчас возобновилось на учебе или заново поступило на другую специальность – оно не будет иметь права на отсрочку,

– подчеркнул Винницкий.

Добавил, по приросту поступающих на бакалавриат – если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это поступающие, которые когда-то завершили ПТУ или колледжи.

На других отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование следует только приветствовать,

– отметил заместитель главы МОН.

Также Винницкий уточнил, что пока никаких дополнительных ограничений по вступлению в бакалавриат вводить в Украине не планируют.

"Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу). И государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованное", – подчеркнул чиновник.