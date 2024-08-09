Может ли получить отсрочку военнообязанный, которого отчислили из бакалавриата, а сейчас возобновился или поступил снова – объяснил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
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Имеет ли право на отсрочку отчисленный из университета
Чиновник напомнил, что во время действия военного положения в контексте законодательства о мобилизации в Украине действуют ограничения на отсрочку, которые касаются последовательности образовательных уровней.
Если лицо уже имеет бакалаврскую степень или поступило когда-то на бакалавриат и было отчислено, а сейчас возобновилось на учебе или заново поступило на другую специальность – оно не будет иметь права на отсрочку,
– подчеркнул Винницкий.
Добавил, по приросту поступающих на бакалавриат – если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это поступающие, которые когда-то завершили ПТУ или колледжи.
На других отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование следует только приветствовать,
– отметил заместитель главы МОН.
Также Винницкий уточнил, что пока никаких дополнительных ограничений по вступлению в бакалавриат вводить в Украине не планируют.
"Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу). И государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованное", – подчеркнул чиновник.