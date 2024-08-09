Чи може отримати відстрочку військовозобов'язаний, якого відрахували з бакалаврату, а зараз поновився чи вступив знову – пояснив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

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Чи має право на відстрочку відрахований з університету

Посадовець нагадав, що під час дії воєнного стану в контексті законодавства про мобілізацію в Україні діють обмеження на відстрочку, які стосуються послідовності освітніх рівнів.

Якщо особа вже має бакалаврський ступінь або вступила колись на бакалаврат і була відрахована, а зараз поновилася на навчанні або заново вступила на іншу спеціальність – вона не матиме права на відстрочку,

– підкреслив Винницький.

Додав, щодо приросту вступників на бакалаврат – якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись завершили ПТУ чи коледжі.

На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати,

– зазначив заступник очільника МОН.

Також Винницький уточнив, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу до бакалаврат запроваджувати в Україні не планують.

"Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом). І держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене", – наголосив посадовець.