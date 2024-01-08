Актуально во время войны: в Украине назвали слово 2023 года
Источник:Мыслово
В Украине определили главное слово 2023 года. По версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" – это мобилизация.
Этот термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года. В частности, в декабре, когда правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации.
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В Украине назвали слово 2023 года
Среди других претендентов на звание слова года были следующие:
- уклонист;
- яйца по 17 гривен;
- лето в Крыму;
- позиционная война;
- конфликт;
- дрон.
Единственным словом из общемирового контекста в этом списке стало ИИ (искусственный интеллект).
Заметим, что "Мыслово" выбирает слово года одиннадцатый раз. Основными критериями при выборе являются популярность слова и значимость.
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Какое слово было главным за 2022 год
- Словом 2022 года по версии словаря "Мыслово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й".
- Эта фраза была ответом украинского защитника острова Змеиный российскому оккупанту.
- Она при этом стала лейтмотивом сопротивления российской вооруженной агрессии.