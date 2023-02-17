Вузам следует объединяться, – Бабак объяснил, как это решение может повлиять на образование

Учреждения высшего образования должны объединяться и создавать мощные региональные центры для того, чтобы быть конкурентоспособными. Это поможет решить проблему с тем, чтоб украинская молодежь не уезжала за границу.

Так считает глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он пояснил, что в украинских выпускников появляется все больше возможностей получать высшее образование за рубежом, поэтому они не будут выбирать небольшие украинские вузы.

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По его словам, у нас исчезают границы, ограничения на движение людей. "Угадайте, где будут учиться будущие абитуриенты, на которых вы рассчитываете? Ответ – в Европе", – говорит он.

Бабак отметил, что украинские школьники будут пытаться поступить в иностранные вузы. Поэтому он призвал руководство украинских вузов задуматься над такой оптимизацией. Глава образовательного комитета ВР призывает университеты объединяться создавать мощные региональные центры.

Мы можем конкурировать с западными университетами. Но с мощными университетами там могут конкурировать только мощные университеты здесь. На мой взгляд, есть 2 – 3 года для этой оптимизации, и это нужно делать быстро. Для этого нужна политическая воля,

– заявил Сергей Бабак.

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Также он напомнил, что в рамках бюджетной программы по дополнительному финансированию высшего образования уже были предложения сделать его программой стимулирования объединения.

"Мы хотели, чтобы при объединении учебные заведения могли получить дополнительные средства как на сам процесс оптимизации, так и на необходимые капитальные расходы. И если бы мы сделали такую программу, то очень многое бы объединились сами по себе", - отметил Бабак. .

К слову, Украина и Румыния взаимно будут признавать документы об образовании по разным уровням. Соответствующее решение одобрило украинское правительство. Также будут признаваться документы о периодах обучения. Однако говорится о документах, изданных признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств.