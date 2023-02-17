Так вважає голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Він пояснив, в українських випускників з’являється усе більше можливостей здобувати вищу освіту за кордоном, тому вони не будуть обирати невеликі українські виші.

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За його словами, у нас зникають кордони, обмеження на рух людей. "Вгадайте, де будуть навчатися майбутні абітурієнти, на яких ви розраховуєте? Відповідь – в Європі", – каже він.

Бабак наголосив, що українські школярі будуть намагатися вступити в іноземні виші. Тому він закликав керівництво українських вишів замислитись над такою оптимізацією. Голова освітнього комітету ВР закликає університети об'єднуватися, створювати потужні регіональні центри.

Ми можемо конкурувати з західними університетами. Але з потужними університетами там можуть конкурувати тільки потужні університети тут. На мою думку, є 2 – 3 роки для цієї оптимізації, і це потрібно робити швидко. Для цього потрібна політична воля,

– заявив Сергій Бабак.

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Також він нагадав, що в межах бюджетної програми щодо додаткового фінансування вищої освіти вже були пропозиції зробити її програмою стимулювання об'єднання.

"Ми хотіли, щоб при об'єднанні навчальні заклади могли отримати додаткові кошти як на сам процес оптимізації, так і на необхідні капітальні видатки. І якби ми зробили таку програму, то дуже багато б об'єдналися самі по собі", – зауважив Бабак.

До слова, Україна та Румунія взаємно визнаватимуть документи про освіту за різними рівнями. Відповідне рішення схвалив український уряд. Також визнаватимуть документи про періоди навчання. Однак мовиться про документи, видані визнаними акредитованими закладами освіти обох держав.