Свой комментарий по поводу заявления МОН дал и бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он считает, что столь дорогостоящее исследование сейчас не нужно.

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Что известно о заявлении МОН

Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что исследование "образовательных разрывов" необходимо для того, чтобы комплексно выяснить пробелы в знаниях учащихся, чтобы потом это компенсировать.

Мы готовимся к общенациональному измерению (учебным результатам школьников). У нас есть образовательный разрыв между компетенцией, которую должен овладеть учеником, и между тем, что действительно знает и умеет. Это не образовательные потери, а именно образовательные разрывы,

– подчеркнул Витренко.

Он добавил, что в планах обширное комплексное исследование, в ходе которого выяснят "темы, которые нужно усилить, углубить".

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Как на это реагируют педагоги

Игорь Ликарчук отмечает, что каждый учитель, даже без дорогостоящего измерения, хорошо знает, какие пробелы в знаниях имеют ученики.

И зная об этом, нормальный учитель не сидит, сложа руки, ожидая выводов общенационального измерения. Он пытается эти пробелы ликвидировать – в укрытиях, очно, дистанционно, семейно, заочно,

– объясняет Ликарчук.

Он отмечает, что, к сожалению, сегодняшние реалии таковы, что ни учитель, ни ученик не являются причинами появления этих пробелов.

Теперь давайте представим, что все-таки подобное исследование будет проведено. Получим отрицательные результаты Обязательно. И что дальше? Будем винить учителя?", – спрашивает Ликарчук.

Педагог напоминает, что что-то похожее было с результатами двух предыдущих международных сравнительных исследований от TIMSS. "Похайповали вокруг тех результатов и замолчали. Потому что объявления "года математики" или какого-либо другого предмета, многочисленные конференции или заседания ситуацию не изменят", – отмечает экс руководитель УЦОКО.

По его словам, ликвидировать пробелы в знаниях могут только учитель и ученик, а для этого они должны иметь возможность и желание это делать.

Он добавил, что возможностей сейчас нет, потому что война, стимулов в учеников и учителей на сегодняшний день также нет. "Такие стимулы мощно нивелируются НМТ, когда его проходной балл административно установлен ниже или на уровне предела угадывания", – говорит Ликарчук.

Педагог спросил, пробелы ли в знаниях учеников – это новость для образования? Они ведь были всегда. "И будут, потому что ученики – не компьютеры, в память которых можно внести одинаковый объем информации, а затем проверить, есть ли она там", – говорит он. Ликарчук объясняет, что целесообразнее не искать пробелы, а серьезно подумать о содержании образования и методиках обучения.

К теме из-за войны у учащихся уменьшилась успеваемость: по каким предметам ухудшились результаты

Добавим, что глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал о влиянии войны на результаты обучения школьников. По его словам, это влечет за собой снижение мотивации детей.

Учителя уже отмечают, что ухудшаются обучающие результаты учащихся по математике, иностранным языкам, украинскому и информатике. Наши же исследования указывают также на непропорциональный рост задач на самостоятельную работу учащихся как способ компенсировать школами потери учебного времени,

– заметил он.