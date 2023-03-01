МОН планирует измерять "образовательные разрывы" среди школьников: что об этом говорят педагоги
Источник:Игорь Ликарчук
Министерство образования и науки планирует произвести измерение "образовательных разрывов" в школах. МОН ищет финансирование для такого масштабного исследования. Как на это заявление реагируют педагоги – читайте ниже.
Свой комментарий по поводу заявления МОН дал и бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он считает, что столь дорогостоящее исследование сейчас не нужно.
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Что известно о заявлении МОН
Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что исследование "образовательных разрывов" необходимо для того, чтобы комплексно выяснить пробелы в знаниях учащихся, чтобы потом это компенсировать.
Мы готовимся к общенациональному измерению (учебным результатам школьников). У нас есть образовательный разрыв между компетенцией, которую должен овладеть учеником, и между тем, что действительно знает и умеет. Это не образовательные потери, а именно образовательные разрывы,
– подчеркнул Витренко.
Он добавил, что в планах обширное комплексное исследование, в ходе которого выяснят "темы, которые нужно усилить, углубить".
Как на это реагируют педагоги
Игорь Ликарчук отмечает, что каждый учитель, даже без дорогостоящего измерения, хорошо знает, какие пробелы в знаниях имеют ученики.
И зная об этом, нормальный учитель не сидит, сложа руки, ожидая выводов общенационального измерения. Он пытается эти пробелы ликвидировать – в укрытиях, очно, дистанционно, семейно, заочно,
– объясняет Ликарчук.
Он отмечает, что, к сожалению, сегодняшние реалии таковы, что ни учитель, ни ученик не являются причинами появления этих пробелов.
Теперь давайте представим, что все-таки подобное исследование будет проведено. Получим отрицательные результаты Обязательно. И что дальше? Будем винить учителя?", – спрашивает Ликарчук.
Педагог напоминает, что что-то похожее было с результатами двух предыдущих международных сравнительных исследований от TIMSS. "Похайповали вокруг тех результатов и замолчали. Потому что объявления "года математики" или какого-либо другого предмета, многочисленные конференции или заседания ситуацию не изменят", – отмечает экс руководитель УЦОКО.
По его словам, ликвидировать пробелы в знаниях могут только учитель и ученик, а для этого они должны иметь возможность и желание это делать.
Он добавил, что возможностей сейчас нет, потому что война, стимулов в учеников и учителей на сегодняшний день также нет. "Такие стимулы мощно нивелируются НМТ, когда его проходной балл административно установлен ниже или на уровне предела угадывания", – говорит Ликарчук.
Педагог спросил, пробелы ли в знаниях учеников – это новость для образования? Они ведь были всегда. "И будут, потому что ученики – не компьютеры, в память которых можно внести одинаковый объем информации, а затем проверить, есть ли она там", – говорит он. Ликарчук объясняет, что целесообразнее не искать пробелы, а серьезно подумать о содержании образования и методиках обучения.
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Добавим, что глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал о влиянии войны на результаты обучения школьников. По его словам, это влечет за собой снижение мотивации детей.
Учителя уже отмечают, что ухудшаются обучающие результаты учащихся по математике, иностранным языкам, украинскому и информатике. Наши же исследования указывают также на непропорциональный рост задач на самостоятельную работу учащихся как способ компенсировать школами потери учебного времени,
– заметил он.