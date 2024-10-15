МОН запустит Имплементационное агентство по реализации реформы НУШ

Министерство образования и науки Украины планирует запустить Имплементационное агентство по реализации школьной реформы "Новая украинская школа". Проект должны воплотить до конца 2024 года.

Об этом сообщил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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В Украине будет Имплементационное агентство по реализации реформы НУШ

Чиновник при этом указал на проблему, которая привела к затормаживанию реформы в базовой школе.

Впервые мы обеспечили очень важный инструмент, и он начнет свою работу до конца года, – это создание Имплементационного агентства по проведению школьной реформы "Новая украинская школа",

– сообщил министр.

Он также добавил, что на сегодня в нескольких рабочих группах пересматривают образовательные программы. В дальнейшем все эти группы соберут в Имплементационное агентство. Оно будет реализовывать уже принятые решения по реформе.

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Как будут воплощать реформу НУШ в старших классах

Реформу также будут воплощать и в старших классах.

С 2027 года школы в Украине перейдут на 12-летнюю систему образования.

Сначала создадут сеть академических и профессиональных лицеев.

Пилотный проект реформы стартует уже в следующем году.

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