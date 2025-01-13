Лучшая учительница Украины Леся Павлюк рассказала, как мотивирует учеников учиться

Победительница премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк рассказала, как мотивирует своих учеников получать знания. Она преподает в начальных классах в Лицее № 7 в Ивано-Франковске.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ. Она считает, что прежде всего с детьми нужно быть честными.

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Как мотивировать школьников учиться

Педагог говорит, что достаточно важно объяснять, для чего на самом деле они делают определенную вещь или упражнение. Также то, как они могут применить это в реальной жизни, за пределами школы. Поэтому если дети делают какой-то проект, у нас он не ограничивается только уроком.

Например, когда мы с детьми изучаем стихи или песни, также стараемся сделать что-то большее. Вот во втором классе изучали песню "Ходит тыква по огороду" и на уроках мастерили ее главных героев из пластилина. Потом сняли небольшой анимационный мультфильм. По этому же принципу делали когда-то с детьми и интерпретацию "Лесной песни "Леси Украинки.

Когда дети видят, что их старания перерастают в нечто большее, уточняет Павлюк, и они приложили к этому свои усилия, это и является лучшей мотивацией. Также ученики могут использовать эти игры во время перерывов.

Кроме этого, в начале занятий стараюсь ставить ученикам проблемные вопросы, на которые они не знают ответа. И очень хорошо, если даже никто не догадается сразу, потому что так у них будет сохраняться интерес на протяжении всего урока,

– продолжила учительница.

Вот недавно на уроке украинского языка в 1 классе перед изучением апострофа она дала задание детям записать слово "мяч". Все варианты пробовали, правильного так и не было. После чего они проработали тему урока и теперь дети хорошо знают, как читать и писать слова с апострофом.

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То есть дети, по ее словам, должны чувствовать потребность в том, что они делают или изучают. Так пробуждается их настоящий, а не искусственный интерес.