Пройдаков считает, что главное – не название произведения, а умение педагога рассказать о нем. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП.

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Как нужно преподавать литературу в школе

Педагог рассказал, что на уроках украинской литературы вместе с учениками пытается строить мостик с настоящим.

Например, обсуждаем тему эмиграции и то, почему она возникает, когда читаем "Каменный крест" Стефаника. И, поверьте мне, несколько лет назад урок об эмиграции был один, а сейчас это уже совсем другой контекст, потому что дети говорят об эмиграции из собственного опыта,

– говорит один из лучших учителей мира 2023 года.

Также добавил: здесь мы говорим о феминизме и берем Симону де Бовуар и Ольгу Кобылянскую, а вот здесь – читаем произведения о дружбе и берем "Тома Сойера" и "Тореадоров из Васюковки", потом говорим о тоталитаризме на примере произведений Джорджа Оруэлла и Ивана Багряного. В этом есть определенный смысл.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Как объяснять ученикам трудные произведения

Пройдаков поделился мнением и о том, как толковать трудные произведения ученикам. Например, новеллу "Я (Романтика)" Николая Хвылевого, где очень нервная манера повествования, а главный герой убивает свою мать.

Он убежден, что можно придраться и сказать, что это "травмирует ребенка", а можно проанализировать вместе с учениками произведение, его стилистику, условия, в которых его создавали, мотивацию поступков героя и понять, что эта новелла не об убийстве, а об уничтожении персонального "я", которое есть у главного героя.