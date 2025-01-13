Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков рассказал, как меняется языковая картина среди учеников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП.

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На каком языке общаются ученики на переменах

Пройдаков отметил: самый большой период украинизации, когда дети в школе говорили на украинском, это поздняя весна – осень 2022 года.

Далее я стал замечать, как вокруг меня снова становится достаточно много русского. Например, идешь сейчас на перемене и слышишь, как ученики старших классов, играя в настольный теннис, общаются между собой на нем. Я могу подойти, поговорить с ними на украинском, услышать в ответ тоже украинский, но как только я ухожу – они снова между собой переходят на русский,

– рассказал педагог.

И добавил: подозревает, что на таком языке они общаются с родными. Ведь если в семье общаются на русском, то дети на нем говорят и в своем окружении. Заметим, учительствует Пройдаков в Киеве.

У детей младших классов иная ситуация. Они растут уже в немного других реалиях – реалиях большой войны. И, возможно, более сознательно чувствуют все то, что происходит,

– говорит учитель.

Интересно! Артур Пройдаков рассказывал в интервью 24 каналу, как реагируют ученики на его замечания не общаться на русском языке в школе.

Пройдаков при этом убежден, что для успешного будущего ребенка в Украине украинский язык должен быть приоритетным в его воспитании.

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Вы также можете прочитать больше об украинизации и переходе на украинский язык в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.