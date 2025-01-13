Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков розповів, як змінюється мовна картина серед учнів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

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Якою мовою спілкуються учні на перервах

Пройдаков зауважив: найбільший період українізації, коли діти у школі говорили українською, це пізня весна – осінь 2022 року.

Далі я став помічати, як навколо мене знову стає досить багато російської. Наприклад, йдеш зараз на перерві і чуєш, як учні старших класів, граючи в настільний теніс, спілкуються між собою нею. Я можу підійти, поговорити з ними українською, почути у відповідь теж українську, але щойно я іду – вони знову між собою переходять на російську,

– розповів педагог.

І додав: підозрює, що такою мовою вони спілкуються з рідними. Адже якщо в сім'ї спілкуються російською, то діти нею говорять і в своєму оточенні. Зауважимо, вчителює Пройдаков у Києві.

У дітей менших класів інакша ситуація. Вони ростуть вже у трішки інших реаліях – реаліях великої війни. І, можливо, більш свідомо відчувають все те, що відбувається,

– каже вчитель.

Цікаво! Артур Пройдаков розповідав в інтерв'ю 24 Каналу, як реагують учні на його зауваження не спілкуватися російською мовою у школі.

Пройдаков при цьому переконаний, що для успішного майбутнього дитини в Україні українська мова має бути пріоритетною в її вихованні.

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Ви також можете прочитати більше про українізацію та перехід на українську мову в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.