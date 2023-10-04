Поступить в колледж еще возможно: когда дедлайн приема

Дополнительная сессия поступления в колледж еще продолжается. Впрочем, речь уже не обо всех формах обучения.

Возможность поступить в колледж еще есть

Сейчас в Украине продолжается продолжение дополнительной вступительной кампании для вступающих в колледжи. Можно подавать заявку как на дневную, так и на заочную форму обучения.

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Также сообщается, что речь идет о контрактной форме обучения. Государственные места абитуриенты заняли в ходе основной вступительной кампании.

Для того чтобы поступить в колледж, абитуриент должен подать мотивационное письмо. На его основе приемная комиссия принимает решение о зачислении.

Все критерии, требования и положения о мотивационных письмах должны быть на сайтах учебных заведений. Там же должна быть и другая информация для поступающих в колледж на контракт абитуриентов.

Дедлайн поступления в колледж на контрактную форму обучения – 30 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Украине больше не будет "младших бакалавров". Какие изменения в системе образования предлагают вместо этого – читайте в материале.