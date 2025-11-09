Укр Рус
Учеба Саморазвитие "Доброго дня!" чи все таки – "Добрий день!": есть ли ошибка в приветствии
9 ноября, 17:24
3

"Доброго дня!" чи все таки – "Добрий день!": есть ли ошибка в приветствии

Алеся Кух
Основні тези
  • Украинский язык восстанавливает утраченные элементы и развивается, вызывая споры среди лингвистов.
  • Обсуждается правильность приветствий "Доброго дня!" и "Добрий день!".

Украинский язык с каждым годом возвращает своё — вытесненное, запрещённое, забытое. Тем самым он и развивается, и вызывает споры среди языковедов.

Как правильно здороваться – "Добрый день!" или "Доброго дня!", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение языковеда Марии Словолюб

Здороватся днем – "Добрий день!" или "Доброго дня!"?

Приветствие — это норма речевого этикета, которая ежедневно присутствует в нашей речи. Хотя все знают о приветствиях, не всегда понимают, что и здесь можно допустить ошибку. 

Для приветствий существуют устоявшиеся формы, зафиксированные в учебниках по деловому общению. Для каждого времени суток в украинском языке определены такие приветствия: 

Все чаще можно встретить споры: допустима ли форма "Доброго дня!" или это ошибка и языковое искажение? 

Сторонники нормы утверждают, что устоявшуюся форму не стоит менять, ведь тем самым мы отказываемся от чистоты языка и речевого этикета. Такая форма допустима, когда мы дополняем её словами – "Бажаю Вам доброго дня!" 

Другие языковеды уверяют, что язык меняется и развивается. А ещё – разговорная речь и литературная различаются, поэтому не стоит считать какую-то форму ошибочной. Их аргументы подкреплены примерами из словарей и литературы. 

Мария Словолюб считает, что форма "Доброго дня!" со временем станет правильной и допустимой.

 Современные лингвисты считают, что приветствию "доброго дня" тоже можно дать зелёный свет. Просто активизировалось оно с XX века. Ранее бытовало мнение, что "добрый день" – это констатация факта, то есть день, который уже идёт, является добрым, а "доброго утра!" –  это пожелание, ведь утро — время, которое только наступает, и его можно пожелать добрым. Соответственно, если утро доброе, то и весь день будет таким,
 – объяснила Словолюб. 

Поэтому не стоит корить себя за такое приветствие. Однако в деловом общении или переписке лучше придерживаться формы "Добрый день!" 

Ну и, конечно, у нас есть универсальные или альтернативные формы приветствия:

  • Здоровенькі були!
  • Вітаю!
  • Привіт!
  • Доброго здоров’я!
  • Моє шанування!
  • Як ся маєш?
  • Дай Боже здоров'я!
  • Зрастуйте!
  • Слава Ісусу Христу!

Эти формы в народной речи не привязаны ко времени суток, поэтому их можно использовать, чтобы не ошибиться. Какую бы форму приветствия вы ни выбрали, всегда помните о вежливости!