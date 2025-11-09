"Доброго дня!" чи все таки – "Добрий день!": есть ли ошибка в приветствии
- Украинский язык восстанавливает утраченные элементы и развивается, вызывая споры среди лингвистов.
- Обсуждается правильность приветствий "Доброго дня!" и "Добрий день!".
Украинский язык с каждым годом возвращает своё — вытесненное, запрещённое, забытое. Тем самым он и развивается, и вызывает споры среди языковедов.
Как правильно здороваться – "Добрый день!" или "Доброго дня!", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение языковеда Марии Словолюб.
Здороватся днем – "Добрий день!" или "Доброго дня!"?
Приветствие — это норма речевого этикета, которая ежедневно присутствует в нашей речи. Хотя все знают о приветствиях, не всегда понимают, что и здесь можно допустить ошибку.
Для приветствий существуют устоявшиеся формы, зафиксированные в учебниках по деловому общению. Для каждого времени суток в украинском языке определены такие приветствия:
- Доброго ранку!
- Добрий день!
- Добридень!
- На добридень!
- Добривечір!
- Добрий вечір!
- Доброї ночі!
Все чаще можно встретить споры: допустима ли форма "Доброго дня!" или это ошибка и языковое искажение?
Сторонники нормы утверждают, что устоявшуюся форму не стоит менять, ведь тем самым мы отказываемся от чистоты языка и речевого этикета. Такая форма допустима, когда мы дополняем её словами – "Бажаю Вам доброго дня!"
Другие языковеды уверяют, что язык меняется и развивается. А ещё – разговорная речь и литературная различаются, поэтому не стоит считать какую-то форму ошибочной. Их аргументы подкреплены примерами из словарей и литературы.
Мария Словолюб считает, что форма "Доброго дня!" со временем станет правильной и допустимой.
Современные лингвисты считают, что приветствию "доброго дня" тоже можно дать зелёный свет. Просто активизировалось оно с XX века. Ранее бытовало мнение, что "добрый день" – это констатация факта, то есть день, который уже идёт, является добрым, а "доброго утра!" – это пожелание, ведь утро — время, которое только наступает, и его можно пожелать добрым. Соответственно, если утро доброе, то и весь день будет таким,
– объяснила Словолюб.
Поэтому не стоит корить себя за такое приветствие. Однако в деловом общении или переписке лучше придерживаться формы "Добрый день!"
Ну и, конечно, у нас есть универсальные или альтернативные формы приветствия:
- Здоровенькі були!
- Вітаю!
- Привіт!
- Доброго здоров’я!
- Моє шанування!
- Як ся маєш?
- Дай Боже здоров'я!
- Зрастуйте!
- Слава Ісусу Христу!
Эти формы в народной речи не привязаны ко времени суток, поэтому их можно использовать, чтобы не ошибиться. Какую бы форму приветствия вы ни выбрали, всегда помните о вежливости!