"Мракобесие": как сказать по-украински и что означает это слово

Когда кто-то отрицает научные факты, распространяет нелепые суеверия или враждебно относится к образованию и прогрессу, хочется подобрать подходящее слово для такой позиции. В русском языке для этого есть слово "мракобесие".

Но можно ли так сказать на украинском языке и есть ли у нас свой точный эквивалент – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает слово "мракобесие"?

Отказываться от проверенных знаний, верить в чепуху и убеждать других в собственной правоте вопреки фактам – все это можно описать одним емким словом – "мракобесие".

Слово "мракобесие" всё чаще звучит в разговорах о России – её пропаганде, абсурдных решениях власти, отрицании очевидных фактов и распространении откровенно ложной информации.

Этому русизму соответствует прямой украинский перевод – "мракобісся".

Мракобісся – это взгляды и поведение людей, которые враждебно относятся к науке, культуре и прогрессу, отрицают новые знания и пытаются распространять отсталые представления. Такое толкование приводится в "Словаре украинского языка" в 20 томах.

Например, можно сказать: "Поширення псевдонаукових теорій – один із проявів мракобісся" или "Суспільство має протистояти мракобіссю та невігластву".

Это слово можно встретить в современной литературе:

Я навіть пошкодувала, що я скептик і прагматик, не люблю фантазій і всякого штибу вигадок. Хочу мати докази, вірю фактам, аксіомам і не терплю ніякого мракобісся. (Ирен Роздобудько).

(Ирен Роздобудько). – Ви, Стефанівно, не заспокоїтесь ніяк. Усе гороскопи, пасьянси, інше мракобісся, – сказав [Андрій] беззлобно, не засуджував, не лаяв, намагався жартувати. (Андрей Кокотюха).

Термин "мракобесие" возник в России в XIX веке. В западноевропейской традиции подобное явление называют "обскурантизмом". Его суть заключается в защите устаревших догм, отрицании научных знаний и противодействии общественному и культурному прогрессу.

А если речь идет о человеке, который яростно выступает против науки, культуры и прогресса, его можно назвать "мракобісом". Например: "Мракобіси намагалися завадити поширенню освіти".

Слово "мракобесие" имеет явно негативную окраску, поэтому в повседневной речи его часто используют как уничижительную характеристику взглядов или поведения человека.

Откуда происходит слово "мракобесие"?