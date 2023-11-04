Правительство направило почти 2 миллиона на Музей науки и Малую академию наук

Более 1,8 миллионов гривен дофинансирования получили Малая академия наук Украины и Музей науки Киеве. Это стало возможным благодаря переразряду расходов госбюджета.

Соответствующее распоряжение согласовало правительство. Это дофинансирование позволит обеспечить бесперебойное функционирование Академии и музея.

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Кабмин направил почти 2 миллиона на Музей науки и МАН

В Минобразования говорят: сэкономить средства для перераспределения удалось благодаря открытым торгам на закупку знаков отличия о достижениях в обучении и бланков документов об образовании. Также из-за завышения потребности в предварительных заказах на изготовление документов об образовании.

Отметим, что Малая академия наук Украины – государственное образовательное учреждение внешкольного направления, которое развивает научный потенциал детей всех возрастов. Она насчитывает 12 отделений, которые привлекают детей в различные области науки и саморазвития по всей Украине.

В 2020 году на базе МАН стартовало первое в Украине государственное интерактивно-образовательное пространство "Музей науки" для детей всех возрастов, их родителей и учителей.