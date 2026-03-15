"Одни варьяты, не играй кина": тренд о галицком говоре "взорвал" сеть

Украинцы делятся в соцсети интересными выражениями, которые употребляют в разных регионах нашего государства. В последнее время приобрели популярность диалектизмы и народные выражения, которые можно услышать на Галичине.

Колоритными фразами украинцы делятся в Threads. 24 Канал при этом собрал забавные и интересные высказывания и слова, которые предлагают земляки.

Как говорят на Галичине?

Интересный тренд "На Галичине не говорят ..." в соцсети завирусился около недели назад. Он предлагает ознакомиться с тем, как не говорят и говорят на Галичине. Часто – в юмористическом духе.

Украинцы в комментариях при этом радостно делятся различными фразами и диалектными словами, которые слышали от родных или знакомых.

В частности:

На Галичині не кажуть: "Божевільний". На Галичині кажуть: "Якийсь вар'ят".

На Галичині не кажуть: "Це кінець". На Галичині кажуть: "Юш Параню по коханю".

На Галичині не кажуть: "Негарно говориш". На Галичині кажуть: "Не пащекуй!".

На Галичині не кажуть: "А де це офіціант?". На Галичині кажуть: "Де той вуйко Йосип, що горівку носить?!".



Обратите внимание! 24 Канал (Образование 24) уже в течение длительного времени рассказывает, как интересно говорят-говорят во Львове и на Галичине. В рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" вы можете найти слова и фразы на любой вкус – "до кольору, до вибору".



К слову, немало слов и фраз зафиксированы в Словаре львовского говора.

На Галичині не кажуть: "Тупак". На Галичині кажуть: "Ту́ман вісімнайцєтий".

На Галичині не кажуть: "Не можу в це повірити". На Галичині кажуть: "Та дееееееее".



Отдельные пользователи тредса отмечают, что в их ленте – "одна Галичина".

Интересно! Институт истории Украины пишет, что Галичина – это исторический регион Украины. По современному административному делению – на территории нашего государства – это территория Львовской области, Ивано-Франковской области, большей части Тернопольской области, южной части Ровенской области.

На Галичині не кажуть: "В мене депресія". На Галичині кажуть: "Тяжко жити, шкода вмерти".

На Галичині не кажуть: "Не вимахуйся". На Галичині кажуть: "Не грай кіна".



Земляки, в частности из других регионов, при этом благодарят за интересные высказывания и спешат их записать. И делятся тем, как говорят у них.

Так, украинцы в очередной раз подтверждают свою любовь к диалектизмам и напоминают и подчеркивают, что эти слова являются богатством нашего языка, а не "признаком села", как пыталась и пытается навязать нам враждебная пропаганда.

