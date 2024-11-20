На отдельных специальностях получить грант на обучение станет проще

В следующем году студенты-контрактники, поступившие в вузы, смогут, как и в этом году получить грант на обучение. При этом для поступления на специальности, которые имеют особую поддержку, можно будет сдать два предмета НМТ на 140 баллов.

Соответствующую норму содержит проект Порядка приема в учреждения высшего образования, отмечает Osvita.ua. Документ обнародовало Министерство образования и науки Украины для общественного обсуждения, передает 24 Канал.

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На каких специальностях требования для получения гранта снизят

Для получения государственного образовательного гранта студентам-контрактникам достаточно будет набрать не менее 140 баллов по двум предметам НМТ.

Таких баллов будет достаточно для получения государственного софинансирования студентам, которые будут учиться на специальностях шести отраслей знаний:

"Образование";

"Естественные науки математика и статистика";

"Инженерия, производство и строительство";

"Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина";

"Транспорт и услуги";

"Безопасность и оборона".

То есть студенты 43 специальностей, которые входят в вышеупомянутые области знаний, смогут получить грант, поступив на контракт и сдав два любых предмета НМТ как минимум на 140 баллов.

А все остальные студенты-контрактники смогут претендовать на грант, сдав два предмета НМТ как минимум на 150 баллов.

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Какие специальности будут "требовать" минимально 170 баллов

В то же время для высококонъюнктурных специальностей для получения гранта надо будет набрать как минимум 170 баллов по двум предметам НМТ. Это такие как:

"Бизнес, администрирование и право";

"Филология" (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);

"Экономика";

"Международные отношения";

"Журналистика";

"Стоматология";

"Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

"Туризм и рекреация";

а также для междисциплинарных образовательных программ с вхождением хотя бы одной из указанных специальностей в ее междисциплинарную предметную область.

Ранее мы информировали о том, какие будут минимальные баллы по предметам НМТ для поступления в вузы в 2025 году. Об этом читайте по ссылке.