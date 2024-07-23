Проект модельной учебной программы "Защита Украины" для 10 – 11 классов школ уже разработали. Эта программа является ключевым элементом комплексного обновления предмета и должна получить гриф "Рекомендовано" по результатам экспертизы и соответствующий приказ к утверждению от МОН.

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Что будут преподавать ученикам на "Защите Украины"

Проект программы предусматривает единое содержание для всего ученичества, независимо от пола. Содержание предмета охватывает широкий спектр тем, актуальных для понимания современного мира, в частности инновационные технологии, информационную безопасность и домедицинскую помощь, говорят в МОН.

У 10 классе ученики будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, будут знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Значительное внимание уделяют практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации, стрелковой подготовке.

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по домедицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностей и способов обороны Украины.

Наша задача – подготовить молодежь к вызовам современного мира, который стремительно меняется. Мы стремимся развивать у подростков критическое мышление, умение адаптироваться и реагировать. Обновление программы предмета "Защита Украины" направлено на формирование важных жизненных навыков: от оказания первой помощи до понимания современных технологий,

– говорит глава МОН Оксен Лисовой.

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Какие подходыди использовали

В МОН также рассказали об инновационных подходах к обучению обновленного предмета:

Обновленная программа с акцентом на практических навыках. Учебный день раз в месяц, чтобы глубже погрузиться в материал и эффективнее отрабатывать практические навыки. Для этого создают специально оборудованные ячейки, где ученики смогут практиковать приобретенные знания на новом техническом оборудовании. Современное оборудование – ячейки оснастят компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными лазерными стрелковыми тренажерами и инструментами для освоения правил домедицинской помощи. Подготовка учителей – уже более 100 тренеров прошли обучение и смогут передавать знания учителям из регионов, повышая их квалификацию.

Для закрепления отработки практических умений и навыков обязательное проведение учебно-полевых сборов или тренинговых занятий. При реализации программы возможно использование таких форм образовательной деятельности, как учебные экскурсии, проекты, игры и тому подобное.