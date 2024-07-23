Проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10 – 11 класів шкіл вже розробили. Ця програма є ключовим елементом комплексного оновлення предмета і має отримати гриф "Рекомендовано" за результатами експертизи та відповідний наказ до затвердження від МОН.

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Що викладатимуть учням на "Захисті України"

Проєкт програми передбачає єдиний зміст для всього учнівства, незалежно від статі. Зміст предмета охоплює широкий спектр тем, актуальних для розуміння сучасного світу, зокрема інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу, кажуть у МОН.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Значну увагу надають практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусується на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з домедичної допомоги. Важливим аспектом є вивчення методів захисту цивільного населення в кризових умовах, можливостей і способів оборони України.

Наше завдання – підготувати молодь до викликів сучасного світу, який стрімко змінюється. Ми прагнемо розвивати в підлітків критичне мислення, вміння адаптуватися та реагувати. Оновлення програми предмета "Захист України" спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій,

– каже очільник МОН Оксен Лісовий.

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Які підходи використали

У МОН також розповіли про інноваційні підходи до навчання оновленого предмета:

Оновлена програма з акцентом на практичних навичках. Навчальний день раз на місяць, щоб глибше зануритися в матеріал та ефективніше відпрацьовувати практичні навички. Для цього створюють спеціально обладнані осередки, де учні зможуть практикувати набуті знання на новому технічному обладнанні. Сучасне обладнання – осередки оснастять комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. Підготовка вчителів – уже понад 100 тренерів пройшли навчання та матимуть змогу передавати знання вчителям з регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію.

Для закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок обов'язкове проведення навчально-польових зборів або тренінгових занять. Під час реалізації програми можливе використання таких форм освітньої діяльності, як навчальні екскурсії, проєкти, ігри тощо.