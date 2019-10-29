На Днепропетровщине учителя и школьники зарабатывают на отходах

В поселке Слобожанское, что в Днепропетровской области, учеников учат сортировать мусор. Экологическая инициатива быстро начала приносить деньги.

Все началось с экологической инициативы одного из учеников, парень хотел, чтобы все жители поселка сортировали мусор. Начать решили со школы, сообщает "Сегодня".

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Учителя ходят по классам, мы ходим, просим принести детей бутылки, пакеты. В некоторых классах стоят бумажные контейнеры, куда можно бросить бумагу, стекло, железо,

– рассказывает один из школьников.

После сбора и сортировки приезжают грузовики, которые вывозят вторсырье. На мусоре уже заработали более 30 тысяч гривен. За заработанные деньги приобрели форму для школьного екокружка, в процессе озеленение двора школы.



Сортировка мусора обычная практика для европейских стран / инфографика 24 канала

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Почему важно сортировать мусор?

По данным экологов, ежегодно украинцы выбрасывают 11 миллионов тонн мусора. По 300 килограммов на одного жителя. Лишь 3% мусора перерабатывается, остальное – захороняется на свалках.