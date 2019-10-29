На Дніпропетровщині вчителі та школярі заробляють на відходах

В селищі Слобожанське, що в Дніпропетровській області, учнів вчать сортувати сміття. Екологічна ініціатива швидко почала приносити гроші.

Все почалось з екологічної ініціативи одного з учнів, хлопець хотів, щоб усі жителі селища сортували сміття. Почати вирішили зі школи, повідомляє "Сьогодні".

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Вчителі ходять по класах, ми ходимо, просимо принести дітей пляшки, пакети. У певних класах стоять паперові контейнери, куди можна кинути папір, скло, залізо,

– розповідає один зі школярів.

Після збору та сортування приїжджають вантажівки, які вивозять вторсировину. На смітті вже заробили понад 30 тисяч гривень. За зароблені гроші придбали форму для шкільного екогуртка, в процесі озеленення двору школи.



Сортування сміття звична практика для європейських країн / інфографіка 24 каналу

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Чому важливо сортувати сміття?

За даними екологів, кожного року українці викидають 11 мільйонів тонн сміття. По 300 кілограмів на одного жителя. Лише 3% сміття переробляється, решта – захоронюється на смітниках.