На Херсонщине студента наказали общественными работами из-за травли учителя

Новокаховский городской суд Херсонской области наказал общественными работами студента местного училища за буллинг учителя (мастера). Всего студент будет вынужден отработать 20 часов.

О наложении административной ответственности за буллинг пишет пресс-служба Новокаховского городского суда.

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Судом установлено, что студент длительное время морально травил мастера. Частично буллинг происходил в интернете.

Буллер является несовершеннолетним, однако уже может быть привлечен к административной ответственности (штраф или общественные работы). Учитывая, что парень впервые привлекается к административной ответственности, наказание суд смягчил.

С учетом характера совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя... суд применил в отношении правонарушителя административное взыскание в виде общественных работ на срок двадцать часов,

– говорится в сообщении.

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Как в Украине противодействуют буллингу?

В начале 2019 года был принят специальный закон, предусматривающий штраф для родителей обидчиков. За год в суд подали более 300 исков по факту издевательств – почти половина из них увенчались наказаниями для буллеров.