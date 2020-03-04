На Херсонщині студента покарали громадськими роботами за цькування вчителя

Новокаховський міський суд Херсонської області покарав громадськими роботами студента місцевого училища за булінг вчителя (майстра). Загалом студент буде змушений відпрацювати 20 годин.

Про накладення адміністративної відповідальності за булінг пише пресслужба Новокаховського міського суду.

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Судом встановлено, що студент тривалий час морально цькував майстра. Частково булінг відбувався в інтернеті.

Булер є неповнолітнім, проте вже може притягатись до адміністративної відповідальності (штраф або громадські роботи). Враховуючи, що хлопець вперше притягується до адміністративної відповідальності, покарання суд пом'якшив.

З урахуванням характеру вчиненого правопорушення, ступеню вини правопорушника… суд застосував щодо правопорушника адміністративне стягнення у виді громадських робіт на строк двадцять годин,

– йдеться у повідомленні.

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Як в Україні протидіють булінгу?На початку 2019 року був прийнятий спеціальний закон, який передбачає штраф для батьків кривдників. За рік до суду подали понад 300 позовів за фактом знущань – майже половина з них увінчались покараннями для булерів.