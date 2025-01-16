МОН изменит Госстандарт начального образования

Министерство образования и науки Украины намерено внести изменения в действующий Государственный стандарт начального образования. Это сделают для учета образовательных тенденций и вызовов, с которыми столкнулась украинская система образования во время полномасштабной войны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освіта.ua. Детали рассказала координатор направления "Содержание образования" Офиса внедрения НУШ Министерства образования и науки Екатерина Молодик.

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Какие изменения внесут в Стандарт начального образования

При обновлении Госстандарта начального образования должно произойти приведение его структуры со структурами стандартов, которые согласовали Государственным стандартом базового среднего образования (2020) и Государственным стандартом профильного среднего образования (2024).

Внесенные изменения прежде всего должны стать основой для создания модельных учебных программ и учебников по учебным предметам и интегрированных курсов для 1 – 4 классов и другого современного образовательного контента. По этим программам и учебникам будут учиться ученики начальных классов после обновления стандарта.

В МОН создали рабочую группу, которая должна разработать предложения по соответствующим изменениям. В ее состав входят представители ведомства, ученые и педагоги. Они будут работать над пересмотром формулировки цели начального образования в контексте цели полного общего среднего образования, уточнением формулировки ценностных ориентиров реализации цели начального образования в контексте действующего законодательства, а также упорядочением требований к обязательным результатам обучения тех, кто получает начальное образование по всем образовательным отраслям в соответствии с требованиями Государственного стандарта базового среднего образования.

Также рабочая группа должна проработать новую редакцию базового учебного плана и описание компетентностного потенциала и перечень базовых знаний для каждой образовательной области.

Результаты работы представят Директорату школьного образования МОН до конца марта.