Национальному авиационному университету возвращают историческое название

Национальному авиационному университету Украины возвращают историческое название. Теперь это Киевский авиационный институт.

Так назывался вуз 91 год назад, когда начал самостоятельное существование. Именно 25 августа 1933 Киевский авиационный институт создали как отдельное учебное заведение.

Смотрите также К Киево-Могилянской академии присоединят столичный вуз

Национальный авиационный университет получил новое-старое название

И.о. ректора ЗВО Ксения Семенова напомнила при этом, что история этого учебного заведения началась еще раньше, с Авиационного факультета КМБИ (это теперь КПИ).

Но теперь это не просто авиационный, а дефенс тек университет. Который готовит людей и технологии для победы Украины. Теперь вызовы и угрозы новые. Кроме обслуживания самолетов мы теперь о дронах, РЭБ, антенны, кибербезопасность, искусственный интеллект, разминирование и гражданскую безопасность,

– сообщила Семенова.

Отметим, что в апреле 2024 года тогда Национальный авиационный университет получил нового руководителя. Обязанности ректора теперь исполняет 34-летняя Ксения Семенова. Детали можно прочитать по ссылке.