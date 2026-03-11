Что известно о мультитесте в 2026 году?

  • 5 марта началась регистрация на НМТ в 2026 году.
  • Тестирование начнется в мае. Основная сессия – с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
  • На тестировании будет проверка по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
  • Экзамен продлится в течение одного дня в рамках двух этапов.
  • На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
  • Дата сдачи тестирования от даты регистрации не зависит.