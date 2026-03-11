Продолжается регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Сдавать экзамен можно и в Украине, и за рубежом.

Однако за рубежом количество мест ограничено. Детали сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Какие города добавили в список?

Перечень стран и городов, где можно пройти оценивание за рубежом, расширили. Временные экзаменационные центры создадут еще в двух городах: Амстердаме и Гааге (Нидерланды).

Однако в УЦОКО советуют выпускникам не медлить с регистрацией.

Есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации,

– отмечают в Центре.

К слову Ранее Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.

Где уже нет мест для сдачи НМТ?

В Центре также сообщили, что уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах:

Дюссельдорф и Кельн (Германия);

Прага (Чехия);

Бухарест (Румыния);

Милан (Италия);

Катовице, Краков и Познань (Польша).

Тем, кто намерен сдавать НМТ за рубежом, также напоминают: если вы уже зарегистрировались, но хотите что-то изменить, можете это сделать до 7 апреля. В частности, если хотите выбрать город, ближе к вашему местонахождению во время экзамена после появления новых городов в списке.

