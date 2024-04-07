Столица Украины - не "Кієв": как правильно называть города нашего государства

Украинцы часто могут ошибаться относительно названий отдельных городов нашего государства. В частности, употреблять суржиковые слова.

При этом еще и бессознательно “подыгрывать” пропаганде врага. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как не исказить названия городов нашей несокрушимой страны.

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Как правильно называть города Украины

У шестьдесят восьмой подборке расскажем вам, какие ошибки вы можете делать, когда рассказываете о городах Украины. Также растолкуем, почему не стоит допускать те или иные ошибки.

Заметим также, что кому-то отдельные названия могут показаться странными или даже смешными. Мол, как можно такого не знать. Однако, услышав их из уст наших граждан, иногда совсем не до смеха.

Город – місто;

міста-мільйонери – міста-мільйонники.

Для начала советуем вам не путать укр. "город" (приусадебный участок) с укр. "містом" и не говорить "міста-мільйонери". Ведь города, в которых проживает более миллиона человек, являются "мільйонниками".

Луцк – Луцьк;

Львов – Львів;

Одесса – Одеса;

Кієв – Київ;

Днєпр – Дніпро;

Хмельницьк – Хмельницький;

Харьков – Харків;

Чєркаси – Черкаси;

Запорож'є – Запоріжжя;

Донєцк – Донецьк.

Не употребляйте русифицированное название нашей столицы – "Кієв", которой так радовались враги с Востока. Так же не пишите "Kiev". Тем более, что многие иностранные компании в свое время таки научились правильно писать название столицы Украины на английском языке – не "Kiev", а "Kyiv".

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Первая столица Украины – КИЇВ

Также не поддавайтесь на неразумные вопросы о "первой столице Украины". В частности, блогеров, которые где-то могли "поймать" ноты российской пропаганды и готовят для вас правильный ответ "Харьков".

Таким людям стоит почитать историю нашего государства (и понять, что эта история была не только в пределах Советского Союза), в частности начать с Княжеской эпохи, подробно остановившись на событиях ХХ века.

Ведь еще около десяти веков назад столицей Руси-Украины – одного из крупнейших государств Европы в XI веке – был Киев. И столицей Украинской Народной Республики 1917 года – в такое непростое в нашей истории время – был Киев. Уже не говоря о казацких и других столицах.



Провозглашение Украинской Народной Республики на Софийской площади, осень 1917 год / фото из энциклопедии

А Харьков стал столицей оккупированной "красной ордой" Украины, куда ее перенесли большевики, которые, собственно, и оккупировали территорию нашего государства. При этом "загнали" украинцев в Советский Союз, морили голодом, ломали расстрелами и применяли другие виды пыток, чтобы уничтожить украинский народ, нашу интеллигенцию и язык. И "назвали" они Харьков "столицей УССР" в 1934 году – собственно, после страшных страниц украинской истории – Голодомора 1932 – 33 годов, во время "Расстрелянного возрождения" и на фоне других методов своего кровавого красного террора "под аплодисменты диктатора Сталина"..

Поэтому, когда говорите, что Харьков был первой столицей Украины, – подумайте трижды, если еще не начали учить историю своего государства во время войны с потомками большевиков.

Мы же в следующей подборке расскажем вам, в каких еще названиях украинских городов вы можете делать ошибки или называть их суржиковыми названиями.