Столица Украины - не "Кієв": как правильно называть города нашего государства
Украинцы часто могут ошибаться относительно названий отдельных городов нашего государства. В частности, употреблять суржиковые слова.
При этом еще и бессознательно “подыгрывать” пропаганде врага. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как не исказить названия городов нашей несокрушимой страны.
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Как правильно называть города Украины
У шестьдесят восьмой подборке расскажем вам, какие ошибки вы можете делать, когда рассказываете о городах Украины. Также растолкуем, почему не стоит допускать те или иные ошибки.
Заметим также, что кому-то отдельные названия могут показаться странными или даже смешными. Мол, как можно такого не знать. Однако, услышав их из уст наших граждан, иногда совсем не до смеха.
- Город – місто;
- міста-мільйонери – міста-мільйонники.
Для начала советуем вам не путать укр. "город" (приусадебный участок) с укр. "містом" и не говорить "міста-мільйонери". Ведь города, в которых проживает более миллиона человек, являются "мільйонниками".
- Луцк – Луцьк;
- Львов – Львів;
- Одесса – Одеса;
- Кієв – Київ;
- Днєпр – Дніпро;
- Хмельницьк – Хмельницький;
- Харьков – Харків;
- Чєркаси – Черкаси;
- Запорож'є – Запоріжжя;
- Донєцк – Донецьк.
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Первая столица Украины – КИЇВ
Также не поддавайтесь на неразумные вопросы о "первой столице Украины". В частности, блогеров, которые где-то могли "поймать" ноты российской пропаганды и готовят для вас правильный ответ "Харьков".
Таким людям стоит почитать историю нашего государства (и понять, что эта история была не только в пределах Советского Союза), в частности начать с Княжеской эпохи, подробно остановившись на событиях ХХ века.
Ведь еще около десяти веков назад столицей Руси-Украины – одного из крупнейших государств Европы в XI веке – был Киев. И столицей Украинской Народной Республики 1917 года – в такое непростое в нашей истории время – был Киев. Уже не говоря о казацких и других столицах.
Провозглашение Украинской Народной Республики на Софийской площади, осень 1917 год / фото из энциклопедии
А Харьков стал столицей оккупированной "красной ордой" Украины, куда ее перенесли большевики, которые, собственно, и оккупировали территорию нашего государства. При этом "загнали" украинцев в Советский Союз, морили голодом, ломали расстрелами и применяли другие виды пыток, чтобы уничтожить украинский народ, нашу интеллигенцию и язык. И "назвали" они Харьков "столицей УССР" в 1934 году – собственно, после страшных страниц украинской истории – Голодомора 1932 – 33 годов, во время "Расстрелянного возрождения" и на фоне других методов своего кровавого красного террора "под аплодисменты диктатора Сталина"..
Поэтому, когда говорите, что Харьков был первой столицей Украины, – подумайте трижды, если еще не начали учить историю своего государства во время войны с потомками большевиков.Мы же в следующей подборке расскажем вам, в каких еще названиях украинских городов вы можете делать ошибки или называть их суржиковыми названиями.