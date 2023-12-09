Закарпатщина и Луцкая область: как никогда не следует называть регионы Украины
Иногда из уст украинцев можно услышать неправильные названия областей Украины. Ошибаются даже общественные личности.
Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" рассказывает, какие ошибки в названиях регионов нашего государства чаще всего допускают краяне. При этом подскажем, как говорить правильно.
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Как правильно называть регионы Украины
Так, на этой неделе в эфире национальной телемарафона спикер ГСЧС назвал Закарпатскую область "Закарпатщиной".
А не так давно "знаниями" по географии "впечатлила" и популярна блоггерка Юлия Верба. Она заявила, что Крым – это "Крымская область". В опросе блоггеров также звучали такие названия регионов как "Атомная Республика Крым" и другие.
Так что в пятьдесят третьей подборке рассказываем, как не следует называть регионы Украины. При этом предлагаем вам уяснить правильные варианты названий.
- Закарпатщина – Закарпатська область, Закарпаття;
- Луцька область – Волинська область з центром у Луцьку;
- Ужгородська область – Закарпатська область з центром в Ужгороді;
- Буковинщина – Чернівецька область та регіон Буковина;
- Одесщина – Одещина, Одеська область.
- Донбаська область – Донецька область, а регіон Донбас (охоплює Донецьку та Луганську область).
- Кримська область – Автономна Республіка Крим.
Имейте в виду, что временно оккупированный россией Крым является Автономной Республикой, а не 25-ю областью Украины.
- Дніпровська область – Дніпропетровська область з центром у Дніпрі;
- Кропивницька область – Кіровоградська область з центром у Кропивницькому;
Также помните: в Украине декоммунизировали названия двух областных центров: вместо Днепропетровска теперь есть Днепр, а вместо Кировограда – Кропивницкий. Однако названия областей не изменили, поскольку они занесены в Конституцию Украины. А на смену названию той же Днепропетровской области в 2019 году нардепы необходимы 300 голосов не нашли. Как и для Кировоградской области.Так что успехов вам и не допускайте нелогичных языковых и географических ошибок!