Не допустят к тестированию: УЦОКО обратился к участникам мультитеста
Источник:УЦОКО
С 8 мая более 287 тысяч зарегистрированных участников основной сессии НМТ может загрузить из своих персональных кабинетов приглашение. В нем указаны: адрес временного экзаменационного центра, дата тестирования и время его начала.
Начало мультитеста для участников, которые будут его сдавать в Украине, указали по киевскому времени. А для участников, которые будут проходить НМТ за рубежом, – по местному времени населенного пункта, в котором расположен временный экзаменационный центр.
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Что советует УЦОКО участникам тестирования
В Украинском центре оценивания качества образования советуют заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования. Также участникам тестирования лучше заранее проложить маршрут проезда, ведь в случае опоздания вас не допустят к временному экзаменационному центру.
Дополнительно предостерегаем от распространения информации о месте проведения НМТ, а также передачи своих персональных данных посторонним лицам, в частности в любых телеграм-каналах, которые обещают якобы оперативное информирование о вступительных экзаменах,
– отметили в УЦОКО.
Всю актуальную информацию по УМТ разместили в защищенных персональных кабинетах участников, на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, а также на наших официальных страницах в соцсетях.Обратите внимание! Из-за чрезмерной нагрузки на вебсайт Украинского центра возможна некорректная работа персонального кабинета.
В УЦОКО приносят извинения за неудобства и советуют в таком случае попробовать войти в свой кабинет позже.
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Что известно об УМТ-2024
- Основная сессия мультитеста 2024 года стартует 14 мая. Продлится до 25 июня.
- Дополнительная сессия состоится в течение 11 – 19 июля.
- На НМТ знания участников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными, четвертый – по выбору.