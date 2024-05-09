Не допустят к тестированию: УЦОКО обратился к участникам мультитеста

С 8 мая более 287 тысяч зарегистрированных участников основной сессии НМТ может загрузить из своих персональных кабинетов приглашение. В нем указаны: адрес временного экзаменационного центра, дата тестирования и время его начала.

Начало мультитеста для участников, которые будут его сдавать в Украине, указали по киевскому времени. А для участников, которые будут проходить НМТ за рубежом, – по местному времени населенного пункта, в котором расположен временный экзаменационный центр.

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Что советует УЦОКО участникам тестирования

В Украинском центре оценивания качества образования советуют заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования. Также участникам тестирования лучше заранее проложить маршрут проезда, ведь в случае опоздания вас не допустят к временному экзаменационному центру.

Дополнительно предостерегаем от распространения информации о месте проведения НМТ, а также передачи своих персональных данных посторонним лицам, в частности в любых телеграм-каналах, которые обещают якобы оперативное информирование о вступительных экзаменах,

– отметили в УЦОКО.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому стоит доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy . Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Поэтому готовьтесь к УМТ вместе с профессионалами!

Всю актуальную информацию по УМТ разместили в защищенных персональных кабинетах участников, на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, а также на наших официальных страницах в соцсетях.

Из-за чрезмерной нагрузки на вебсайт Украинского центра возможна некорректная работа персонального кабинета.

В УЦОКО приносят извинения за неудобства и советуют в таком случае попробовать войти в свой кабинет позже.

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Что известно об УМТ-2024