Укр Рус
Учеба Саморазвитие Замените "не умничай" на более остроумный украинский вариант: так интереснее
3 марта, 11:47
2

Замените "не умничай" на более остроумный украинский вариант: так интереснее

Алеся Кух

При переходе на украинский язык часто не хватает знаний, чтобы заменить устоявшиеся выражения. А в нашем языке они более остроумные.

Выражение "не умничай" – русский, от которого стоит отказаться. А какими вариантами его можно заменить, расскажет 24 Канал, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.

Смотрите также Не только "талант": каким словом еще красиво описать исключительные способности человека

Как заменить выражение "не умничай"

Русское устойчивое выражение "не умничай" нельзя перевести дословно. Его используют, когда хотят, чтобы кто-то помолчал, прекратил высказывать собственное мнение, или вмешиваться.

Выражение можно перевести частями. Слово "умничать" можно заменить рядом украинских:

  • "розумувати",
  • "розумкувати",
  • "мудрагелити",
  • "мудрувати",
  • "мудрячити",
  • та навіть – "химерити",
  • "вигадувати",
  • "хитрувати".

Поэтому вполне приемлемо можно заявить – "не мудруй", "не мудрагель" или "не вигадуй".

Однако, если говорим о выражениях, то можно использовать выражения:

  • "не вчи вченого",
  • "не шелести, як віник по хаті",
  • "не вчи вченого їсти хліба печеного".

А прокомментировать неудачное замечание или комментарий, можно выражением:

  • "Розбирається, як ведмідь у зорях".
  • "Розбирається, як свиня в апельсинах."
  • "Розуміється, як теля на пирогах".
  • "Розбирається, як баран в аптеці."

Как перевести "не умничай": смотрите видео

Украинские выражения забавнее, используйте их!