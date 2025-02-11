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Учеба Саморазвитие Как нежно обратиться к любимой: какие слова вы встретите в украинских песнях
11 февраля, 15:43
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Как нежно обратиться к любимой: какие слова вы встретите в украинских песнях

Алеся Кух

Украинские лирические песни, часто посвящаются влюбленным, переживаниям нежных чувств и ожиданиями встречи. Песни полны нежными обращениями как к мужчине, так и к женщине.

Украинская песня всегда была богата на нежные и поэтические обращения к любимой женщине. Это не просто слова, а взгляд влюбленного мужчины, полон любви и восхищения. Какие обращения встречаются в украинских песнях, рассказывает 24 Канал.

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Какие обращения к любимой в украинских песнях

Обращение к любимой в украинских песнях очень разнообразны – это и птицы, и растения, и небесные светила, и сердечные переживания. Многие из них используются и сейчас в песнях, а некоторые забылись или изменились.

Нежные обращения к любимой в украинских песнях – это не просто слова, а целая поэзия, которая способна растрогать сердце и вызвать приятные эмоции.

С какими птицами ассоциировалась любимая:

  • птичка или птичка,
  • голубушка / голубка,
  • горлица,
  • ласточка.

Сравнение с небесными телами передают нежность, трепет и восхищение перед красотой женщины и ее недосягаемость:

  • звезда / звезда / звездочка;
  • солнце / солнышко;
  • ясочка.

Какие сравнения с растениями и животными:

  • цветочек,
  • чичка,
  • ружа,
  • ягодка,
  • рыбка,
  • козочка,
  • лань.

Кроме этих "естественных" обращений, украинские песни изобилуют другими нежными словами, которые передают разнообразные грани чувств:

  • "серденько",
  • душа моя,
  • милая,
  • люба,
  • любка,
  • "кохана".

"Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, моє серденько!

Ой вийди, вийди, та не барися,
Моє серденько розвеселися.

Ой вийди, вийди, серденько Галю,
Серденько, рибонько, дорогий кришталю!" .

"Над Бугом рекой": смотрите видео

Или другая песня:

"Вийду на горбочок,
Заграю в листочок —
Пізнавай, миленька,
Чий це голосочок."

И еще пример:

"– Ой зійди, зійди, ясен місяцю,
Як млиновеє коло,
Ой вийди, вийди, серце-дівчино,
Та промов до мене слово".

Это универсальные слова, которые всегда уместны, когда хочется выразить свои чувства. Они использовались и в украинской художественной литературе:

  1. "Добридень тобі, моя ясочко!" (Михаил Коцюбинский);
  2. "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!.." (Степан Васильченко);
  3. "Дівчино, ясочко, ластівко з далекого села, Чи ж любов великую в серці зберегла?" (Любовь Забашта).

Фиолет "Кохана": смотрите видео

Нежные обращения в украинских песнях выполняют несколько важных функций:

  • Подчеркивают индивидуальность любимой. Каждое обращение – это своеобразный комплимент, который подчеркивает особые качества женщины.
  • Создают романтическое настроение. Нежные слова помогают передать глубину чувств и создать атмосферу нежности, заботы, уважения и влюбленности.
  • Сохраняют традиции. Эти обращения являются частью украинского культурного наследия и передают из поколения в поколение ценности и видение украинцев.

Обращайтесь нежно к любимой!