Обнародовали имя лучшего студента мира 2023 года

Представители мировой премии Global Student Prize назвали имя лучшего студента мира в 2023 году. Им стал 24-летний уроженец Южного Судана Ниал Денг.

Он получил награду в Нью-Йорке на неделе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2023 году. Что о нем известно, читайте дальше.

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Что известно о Ниале Денге

Ниалу 24 года. Он беженец из Южного Судана, проведшего почти половину своей жизни в лагере для беженцев Какума в Кении. Прибыл туда, когда ему было 11 лет – одинок, без семьи после бегства из своей деревни на западе Эфиопии после вооруженного нападения.

Ниал помог свыше 20 тысяч беженцев в лагере для беженцев Какума в Кении с помощью миротворческих, образовательных и предпринимательских программ. Также создало безопасное пространство для молодых людей, чтобы исцелить от полученной травмы.

Что известно о Global Student Prize Это награда в размере 100 000 долларов США, которая вручается студенту, оказывающему наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.

Кто представлял на конкурсе Украину

В Украины также в этом году был свой представитель на конкурсе. За победу сражался киевлянин Ян Стародубец.

Парень учится в Киевской Малой Академии Наук. Также работает учителем для учеников младших классов.

Он попал в рейтинг 50 лучших учеников мира Global Student Prize (международной студенческой премии для лучших студентов-изобретателей мира).

Стародубец также учился дистанционно в рамках онлайн-программы Stony Brook School Gravitas в США, параллельно получая образование в украинской школе.

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