Никогда не задавайте вопросов: почему так говорить нельзя
29 ноября 2023, 22:40Читати новину українською
Украинцы часто могут употреблять ложные фразы. Причем даже не замечая этого.
Иногда жители просто могут употребить не тот синоним. А фраза вместо этого – приобрести иное значение или вообще стать некорректной, отмечает Образование 24.
Смотрите также Как на украинском назвать баклажан: интересные варианты
Вопросы ставят или задают
Так, часто из уст украинцев можно услышать фразу "задавати питання". Однако так говорить не стоит.
Правильно – "ставити питання" (укр.) или "питати".
Задавать вашему ребенку могут домашнее задание в школе.
Так что запомните это соединение слов и лучше учитесь на чужих ошибках.
Смотрите также Типичная ошибка: как сказать правильно – получить (укр. здобути) образование или получить (укр. отримати)
Получить (укр. здобути) образование или получить (укр. отримати)
- Ранее мы также сообщали, что правильно говорить "здобув" освіту, а не отримав" (укр.).
- Вместо этого опыт приобретают (укр. досвід набувають).
- Заметьте также, что слова "одержувати" и "отримувати" (укр.) – синонимы. Но "одержувати" или "отримувати" можно только конкретную вещь.
- Если рассказываете о получении чего-то абстрактного, следует употреблять слова "здобути" или "набути" (укр.).