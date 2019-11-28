Николаевские чиновники присвоили 15 миллионов гривен на закупке е-учебников, – СБУ

3 Читати новину українською
Чиновники присвоили 15 миллионов гривен под предлогом закупки е-учебников / Фейсбук СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевщины на присвоении денег из бюджета, предназначенных для школ региона. Они незаконно провели тендер и закупили учебники на 15 миллионов гривен.

Об этом сообщили в фейсбуке Службы безопасности Украины.

По теме: Украдено 44 миллиона гривен: СБУ разоблачила коррупционную схему растаможки "евроблях"

Кто был вовлечен в противоправную деятельность

  • чиновники Николаевского областного совета;
  • работники департамента образования и науки местной ОГА;
  • представители одного из местных коммунальных предприятий.

миколаївщина чиновники підручники незаконно закупили
СБУ разоблачила чиновников Николаевщины / Фейсбук СБУ

В сообщении говорится, что сначала представители местной власти неправомерно выделили из бюджета деньги на закупку е-учебников и безосновательно провели тендер. А затем, сотрудничая с компаниями, которые предоставляют программные услуги, перечислили им деньги на приобретение кодов доступа к электронным книгам. В результате злоумышленники вывели из бюджета 15 миллионов гривен.

Правоохранители проводят обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела. Пока удалось изъять печати, документацию и электронные носители, подтверждающие нарушение законодательства.

миколаїв обшук чиновники збитки підручники
СБУ проводит обыски у фигурантов дела / Фейсбук СБУ

Согласно Программе развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Учеба Школа СБУ Новости Николаева Деньги
Из школьной программы уберут "литературу страданий", – Новосад
23 ноября
2414
Залиште відгук