Николаевские чиновники присвоили 15 миллионов гривен на закупке е-учебников, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевщины на присвоении денег из бюджета, предназначенных для школ региона. Они незаконно провели тендер и закупили учебники на 15 миллионов гривен.

Об этом сообщили в фейсбуке Службы безопасности Украины.

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Кто был вовлечен в противоправную деятельность

чиновники Николаевского областного совета;

работники департамента образования и науки местной ОГА;

представители одного из местных коммунальных предприятий.



СБУ разоблачила чиновников Николаевщины / Фейсбук СБУ

В сообщении говорится, что сначала представители местной власти неправомерно выделили из бюджета деньги на закупку е-учебников и безосновательно провели тендер. А затем, сотрудничая с компаниями, которые предоставляют программные услуги, перечислили им деньги на приобретение кодов доступа к электронным книгам. В результате злоумышленники вывели из бюджета 15 миллионов гривен.

Правоохранители проводят обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела. Пока удалось изъять печати, документацию и электронные носители, подтверждающие нарушение законодательства.



СБУ проводит обыски у фигурантов дела / Фейсбук СБУ

Согласно Программе развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям.