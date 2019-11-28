Николаевские чиновники присвоили 15 миллионов гривен на закупке е-учебников, – СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевщины на присвоении денег из бюджета, предназначенных для школ региона. Они незаконно провели тендер и закупили учебники на 15 миллионов гривен.
Об этом сообщили в фейсбуке Службы безопасности Украины.
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Кто был вовлечен в противоправную деятельность
- чиновники Николаевского областного совета;
- работники департамента образования и науки местной ОГА;
- представители одного из местных коммунальных предприятий.
СБУ разоблачила чиновников Николаевщины / Фейсбук СБУ
В сообщении говорится, что сначала представители местной власти неправомерно выделили из бюджета деньги на закупку е-учебников и безосновательно провели тендер. А затем, сотрудничая с компаниями, которые предоставляют программные услуги, перечислили им деньги на приобретение кодов доступа к электронным книгам. В результате злоумышленники вывели из бюджета 15 миллионов гривен.
Правоохранители проводят обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела. Пока удалось изъять печати, документацию и электронные носители, подтверждающие нарушение законодательства.
СБУ проводит обыски у фигурантов дела / Фейсбук СБУ
Согласно Программе развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям.