Миколаївські чиновники привласнили 15 мільйонів гривень на закупівлі е-підручників, – СБУ
Служба безпеки України викрила чиновників Миколаївщини у привласненні грошей з бюджету, призначених для шкіл регіону. Вони незаконно провели тендер і закупили підручники на 15 мільйонів гривень.
Про це повідомили у фейсбуці Служби безпеки України.
До теми: Вкрадено 44 мільйони гривень: СБУ викрила корупційну схему розмитнення "євроблях"
Хто був залучений у протиправну діяльність
- посадовці Миколаївської обласної ради;
- працівники департаменту освіти та науки місцевої ОДА;
- представники одного з місцевих комунальних підприємств.
СБУ викрила чиновників Миколаївщини / Фейсбук СБУ
У повідомленні йдеться, що спершу представники місцевої влади неправомірно виділили з бюджету гроші на закупівлю е-підручників та безпідставно провели тендер. А потім, співпрацюючи з компаніями, які надають програмні послуги, перерахували їм гроші на придбання кодів доступу до електронних книг. У результаті зловмисники вивели з бюджету 15 мільйонів гривень.
Правоохоронці проводять обшуки за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів справи. Наразі вдалося вилучити печатки, документацію та електронні носії, що підтверджують порушення законодавства.
СБУ проводить обшуки у фігурантів справи / Фейсбук СБУ
Відповідно до Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки держава забезпечує вільний та безкоштовний доступ учнів до онлайн-підручників та навчально-методичних посібників.
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