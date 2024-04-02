Николаевскую обсерваторию присоединят к Главной астрономической обсерватории

2 апреля Кабмин принял важные решения по модернизации сети ЗВО и научных учреждений. Так, Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" станет частью Главной астрономической обсерватории НАН Украины.

В Минобразования Украины отметили, что Научно-исследовательский институт "Николаевская астрономическая обсерватория" – ведущее научное учреждение в Украине.

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Николаевская обсерватория станет частью Главной астрономической обсерватории

Это учреждение участвует в наполнении международных астрономических баз данных и в программах наземной поддержки космических миссий, а также в выполнении целевых комплексных программ космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины.

Реорганизация института, считают в МОН, зато позволит:

усилить кадровый потенциал;

расширить материально-техническую базу;

способствовать международному сотрудничеству института;

увеличить способности по привлечению дополнительного финансирования на исследования.

Реорганизация этого научного учреждения, как и ряд предыдущих, будет происходить с полным сохранением кадрового состава, имеющегося финансирования как со стороны НАН, так МОН Украины, а также материально-технической базы,

– сообщили в Минобразования.

Правительство также согласовало присоединение

Правительство сегодня также согласовало присоединение Украинской академии книгопечатания (УАД) к Национальному университету "Львовская политехника".

На базе НУ "Львовская политехника" сформируют отдельный факультет с названием УАД.

В нем продолжат образовательную и научную деятельность академии, а ее непрофильные программы гармонизируют с похожими программами во Львовской политехнике.

Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предыдущих условий (формы финансирования, стоимости контракта / бюджетное место).