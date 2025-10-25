Нового заместителя Лисового обвинили в "двойном плагиате" в диссертациях

Недавно глава Министерства образования и науки Украины получил нового заместителя. Им стал Николай Трофименко.

Он занимал должность ректора Мариупольского государственного университета. На днях его обвинили в плагиате в кандидатской и докторской диссертациях, отмечает 24 Канал.

Кто известно об обвинениях Трофименко в плагиате?

Анализ обеих работ опубликовали на сайте "Плагиат и фальсификации в научных работах". Антиплагиатор Олег Смирнов сообщил УП, что в НАОКВО направили две жалобы относительно работ Трофименко. В МОН пока отказались от комментариев.

Трофименко защитил кандидатскую диссертацию под названием "Антиглобалистское движение и Украина: политологический анализ" в 2011 году в Институте политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины.

В ней антиплагиаторы обнаружили академический плагиат на 27 страницах, что составляет примерно 19% основного текста. Значительная часть заимствований, по данным аналитиков, происходит из российских изданий. Автор иногда ставил правильные ссылки, однако большие фрагменты текста совпадали с источником без всяких ссылок.

В работе заместителя Лисового обнаружили совпадения и с другими материалами. Антиплагиаторы отмечают, что во время заимствований Трофименко не только копировал чужие фрагменты, но и создавал фальшивые ссылки на иностранные источники, которых на самом деле не существует.

Антиплагиаторы обнаружили, что исследователь переписывал готовые аналитические тексты российских авторов, которые пересказывали работы западных исследователей, и подавал их как собственные.

В нескольких случаях вследствие пропусков при переводе менялся смысл предложений. В частности, из-за отсутствия слова "против" в одном из абзацев в тексте получилось утверждение, что газета Le Monde Diplomatique "участвует в движениях протеста неолиберальной глобализации", тогда как в источнике речь шла о противодействии глобализации.

Интересно! В сентябре правительство назначило Николая Трофименко на должность заместителя министра образования и науки. Он курирует направление высшего образования. Чиновник заменил на этой должности уволенного Кабмином в августе Михаила Винницкого.

Такие замечания антиплагиаторы высказали и по докторской диссертации "Публичная дипломатия в условиях глобализации", которую Трофименко защитил 8 мая 2024 года в Киевском национальном университете имени Шевченко. Они отмечали, что объем плагиата в этой работе составляет 33 страницы, то есть 9% основного текста. Исследователи отмечают, что заметили в диссертации ряд фальсификаций и "двойных" заимствований.

Особое внимание аналитики обратили на таблицу в приложении к диссертации, которую, по их словам, Трофименко полностью скопировал из книги Кубышкина и Цветковой, но сослался на собственную статью как на первоисточник. Такие действия называют "двойным плагиатом".

