Проверьте знания: где найти онлайн-тесты НМТ-2023 по всем предметам

В 2023 году большинство абитуриентов в Украине поступало в вузы по результатам национального мультипредметного теста. В 2024 году, вероятнее всего, знания выпускников также будут проверять с помощью НМТ.

Так, одиннадцатиклассники этого года и все желающие уже могут проверить свои знания благодаря онлайн-тестам, которые выполняли участники НМТ-2023. Эти тесты находятся в открытом доступе.

Важно Рейтинг школ НМТ 2023: кто продемонстрировал лучший результат

Где найти онлайн тесты НМТ-2023 по всем предметам