Проверьте знания: где найти онлайн-тесты НМТ-2023 по всем предметам

11 сентября 2023, 16:34
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Источник:

osvita.ua

В 2023 году большинство абитуриентов в Украине поступало в вузы по результатам национального мультипредметного теста. В 2024 году, вероятнее всего, знания выпускников также будут проверять с помощью НМТ.

Так, одиннадцатиклассники этого года и все желающие уже могут проверить свои знания благодаря онлайн-тестам, которые выполняли участники НМТ-2023. Эти тесты находятся в открытом доступе.

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Где найти онлайн тесты НМТ-2023 по всем предметам

УЦОКО обнародовал нынешние тесты НМТ по всем предметам.

Благодаря выполнению этих тестов, будущие абитуриенты смогут оценить уровень собственных знаний и понять, на чем сконцентрировать внимание лучше.

Так, можно выполнить задание по:

Дистанционная школа "Оптима" не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она превышает их! Доказательством этого является рейтинг школ Украины по результатам НМТ 2023 года. "Оптима" заняла 3 место среди школ Киева и 6 – среди общеобразовательных заведений Украины. А уже сегодня каждый из вас может самостоятельно испытать преимущества дистанционного образования.

Способ выполнения задач максимально приближен к реальному онлайн-тестировщику НМТ.

После выполнения каждого теста участник получит правильный ответ на все задания и результат в тестовых баллах.

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Что известно о НМТ-2024

  • В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
  • НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • В 2024 году выпускники будут сдавать уже 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
  • В МОН предполагают, что в следующем году знания абитуриентов будут оценивать по украинскому языку, математике, истории Украины + одному предмету по выбору.
  • В Минобразования также сообщали, что в 2025 году выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.
Автор: Марія Волошин