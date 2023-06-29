Максимальные 200 баллов на НМТ-2023 получили тысячи выпускников

В 2023 году 3685 участников НМТ получили наивысшее количество баллов хотя бы по одному из предметов. А самый высокий результат, то есть 200 баллов по всем трем предметам, получили 50 участников.

Так, в УЦОКО уточнили: максимальный балл по одному предмету получили 3227 человек. Еще 408 – из двух, а 50 – из всех троих.

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Максимальные 200 баллов на НМТ получили тысячи выпускников

Больше всего поступающих получили высший балл по обязательным предметам: по математике – 1871 – и по украинскому языку – 1095.

760 участников получили 200 баллов по английскому, 273 – по истории Украины и 126 – по биологии.

28 поступающих набрали максимум баллов по физике и 26 – по химии.

Еще 11 выпускников сдали на лучший бал немецкий язык, двое – испанский и один – французский.

Также в УЦОКО обещают рассказать истории успеха поступающих.

Всего результаты основной сессии НМТ-2023 получил 260 381 участник.

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Вступительная кампания – 2023: кратко