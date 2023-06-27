Что делать участнику НМТ, если ему отказали в дополнительной сессии тестирования
В 2023 году не все участники НМТ смогли сдать тестирование во время основной сессии из-за технических проблем, воздушных тревог и других причин. Есть и такие выпускники, которые недовольны результатами мультитеста.
Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что делать участнику тестирования, если ему отказали в дополнительной сессии тестирования. Также уточнила, имеет ли все, кто хочет принять участие в дополнительных сессиях НМТ-2023, на это право.
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Как поступить, если отказали в дополнительной сессии НМТ-2023
Вакуленко подчеркнула, что если участник НМТ уверен, что ему неправомерно отказали в дополнительной сессии тестирования, он может подать апелляцию. Но это не касается тех участников, которые недовольны своими результатами и хотят поучаствовать в дополнительной сессии НМТ, чтобы получить лучшие баллы.
Если ситуация действительно была серьезной, участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию при УЦОКО. При этом должен подробно в обращении описать ситуацию и добавить документы, подтверждающие эту ситуацию, если они есть,
– уточнила глава УЦОКО.
По ее словам, в Центре изучат ситуацию: происходящее во временно-экзаменационном центре и соответствующие материалы.
Если определим, что произошла ошибка, вам допустят к участию в дополнительной сессии,
– уточнила Вакуленко.
В то же время, отметила: те участники, которые просто хотят пересдать тестирование из-за плохих результатов, не могут участвовать в дополнительной сессии.
Заметим: глава МОН Оксен Лисовой рассказывал, что более 500 участников не завершили тестирование из-за продолжительных воздушных тревог. По его словам, если участники не смогли сдать или завершили тестирование по объективным причинам, они примут участие в дополнительной сессии тестирования. Она стартует 11 июля.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.