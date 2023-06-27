Что делать участнику НМТ, если ему отказали в дополнительной сессии тестирования

В 2023 году не все участники НМТ смогли сдать тестирование во время основной сессии из-за технических проблем, воздушных тревог и других причин. Есть и такие выпускники, которые недовольны результатами мультитеста.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что делать участнику тестирования, если ему отказали в дополнительной сессии тестирования. Также уточнила, имеет ли все, кто хочет принять участие в дополнительных сессиях НМТ-2023, на это право.

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Как поступить, если отказали в дополнительной сессии НМТ-2023

Вакуленко подчеркнула, что если участник НМТ уверен, что ему неправомерно отказали в дополнительной сессии тестирования, он может подать апелляцию. Но это не касается тех участников, которые недовольны своими результатами и хотят поучаствовать в дополнительной сессии НМТ, чтобы получить лучшие баллы.

Если ситуация действительно была серьезной, участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию при УЦОКО. При этом должен подробно в обращении описать ситуацию и добавить документы, подтверждающие эту ситуацию, если они есть,

– уточнила глава УЦОКО.

По ее словам, в Центре изучат ситуацию: происходящее во временно-экзаменационном центре и соответствующие материалы.

Если определим, что произошла ошибка, вам допустят к участию в дополнительной сессии,

– уточнила Вакуленко.

В то же время, отметила: те участники, которые просто хотят пересдать тестирование из-за плохих результатов, не могут участвовать в дополнительной сессии.

Заметим: глава МОН Оксен Лисовой рассказывал, что более 500 участников не завершили тестирование из-за продолжительных воздушных тревог. По его словам, если участники не смогли сдать или завершили тестирование по объективным причинам, они примут участие в дополнительной сессии тестирования. Она стартует 11 июля.

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